Galatasaray Spor Kulübü Kıyafet Hırsızlığı Davası Devam Ediyor

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla ilgili dava devam ediyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen bir eski başkan vekili, depolarda kullanılmayan birçok ürünün bulunduğunu belirtti. Mahkeme, dava dosyasının mütalaasını açıklaması için savcıya gönderdi.

Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetleri tesislerden çalarak internet aracılığıyla sattıkları iddia edilen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 1 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Galatasaray Mağazacılık AŞ'de 2021-2022 yılında 11 ay başkan vekilliği yaptığını söyledi.

Bu süre içinde Florya'da bir depo olduğunu kaydeden Tanrıverdi, "Takımın yurt dışında oynadığı bir müsabaka sonunda, tesiste boşalma olunca denetim yapmaya karar verdik. Denetimde tespit ettiğimiz birden fazla depo içerisinde birçok dolap içinde 2006 yılından bugüne kadar kullanılmayan birçok ürünün olduğunu gördük." dedi.

Denetimde 18 bin özel üretim ürün tespit ettiklerini belirten Tanrıverdi, "Bu olayın en başında zaten sürekli olarak ürün çalınma dedikoduları vardı. Bir gün Murat Bey bize başvurarak GS ürünlerinin sitede satıldığını, bu ürünlerin satın alınmasına yönelik yaptığı konuşmaları bize gösterdi. Konuşmalardaki ürüne baktığımızda teknik direktör için hazırlanmış sadece 40 adet üretilmiş ve henüz kullanılmaya başlanmayan bir ürünün satışının yapıldığını gördük." şeklinde konuştu.

Tanrıverdi, hırsızlık yapıldığına ilişkin bizzat görgüsü olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"2019-2020 yıllarında olayların büyümesi nedeniyle tespit yapılmaya çalışılmış ancak futbolculara yönelik çok fazla forma getirtilmesine rağmen, bu dönem formaların futbolculara dahi yetmediği tespit edilmiştir. Florya'da Fatih Terim ve yanındakilerin yönetimiyle herhangi bir işlem yapılamamıştır. Ben depoların tamamını kapatıp tek depoya indirdim. Bu depo Florya tesisinde bulunmaktadır. Ancak otelin altında bir depo daha olduğunu ve burada ürünlerin araçlarla taşındığını gördük. Büyük bir yönetim zafiyeti bulunmaktadır. Birçok ürün çalınmıştır ancak bu ürünlerin tespiti mümkün değildir. Çalınan ürünlerin tespiti yapılamamıştır ya da ben hatırlamıyorum."

Tanık beyanına karşı diyecekleri sorulan sanık Buğra Fatih Ünsal, aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Tanığın bir röportajında '6 tane gariban yargılanıyor, asıl kişiler dosyada yok' şeklinde beyanı vardır." dedi.

Mahkeme, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ tarafından, sponsor firmanın kulüp oyuncuları ile teknik heyeti için ürettiği orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin, şirketin rızası dışında üçüncü kişilerce internet ortamında satışa sunulduğu yönünde savcılığa şikayette bulunulduğu belirtiliyor.

Firmanın kulübe verdiği ürünlerin profesyonel standartlarda olduğu, özellikle antrenmanda ve müsabakada görev yapan futbolcuların performansını artırma ve terlemeyi önleme gibi birçok özelliği bulunduğu anlatılan iddianamede, bu ürünlerin piyasada satılmadığı anlatılıyor.

İddianamede, 13 Ocak 2022'deki sayımda tesiste bulunması gereken 2 bin 443 parça ürünün haksız şekilde kulüp dışına çıkarıldığının anlaşıldığı belirtilerek, bunların ikinci el eşyaların sunulduğu internetteki bir sitede satıldığı aktarılıyor.

Araştırmada, sanık Yılmaz Yanık'ın berber olduğu, bazı Galatasaraylı futbolcularla tıraş yapmak için irtibat kurduğu belirtilen iddianamede, diğer sanıklardan Sedat Peker'in kulüpte masörlük, Ahmet Kör'ün de futbol takımında şoförlük yaptığı, Turgut Uygun'un çamaşırhanede çalıştığı, Gürsel Polat'ın ise akademi sorumlusu olduğu kaydediliyor.

Kulüpte görev yapan sanıkların bir araya gelerek futbolcuların ve teknik heyetin kullanımına sunulmuş ürünleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiklerine işaret edilen iddianamede, Buğra Fatih Ünsal'a satışı yapılarak özel nitelikteki ürünlerin piyasaya arz edildiği ve satıcıların haksız kazanç sağladıkları ifade ediliyor.

İddianamede, 6 sanığın "iştirak halinde zincirleme şekilde bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl üçer aydan 17 yıl altışar aya kadar hapsi isteniyor.