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Galatasaray Spor Kulübü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini Ziyaret Etti

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Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki 'Fatih Sultan Mehmet' sergisini gezerek bilgi aldı. Ekip, Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen çocukluk defterini, zırhlı gömleği ve kaftanı inceledi ve ardından Cihannüma Salonu'nu gezdi. Ziyaretin sonunda Galatasaray Spor Kulübü ekibi, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

???????Süper Ligin 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezerek bilgi aldı.

Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen çocukluk defterini, zırhlı gömleği ve kaftanı da inceleyen ekip daha sonra Cihannüma Salonu'nu gezdi.

Galatasaray Spor Kulübü ekibi, gezinin ardından kendilerini ilgiyle karşılayan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Galatasaray Spor Kulübü Fatih Sultan Mehmet Çocukluk Spor Güncel Haberler

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