Galatasaray Spor Kulübü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini Ziyaret Etti

Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

???????Süper Ligin 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesindeki "Fatih Sultan Mehmet" sergisini gezerek bilgi aldı.

Fatih Sultan Mehmet'e atfedilen çocukluk defterini, zırhlı gömleği ve kaftanı da inceleyen ekip daha sonra Cihannüma Salonu'nu gezdi.

Galatasaray Spor Kulübü ekibi, gezinin ardından kendilerini ilgiyle karşılayan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.