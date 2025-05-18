Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Havai Fişek Faciası: Otomobil Yangını

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamasında Havai Fişek Faciası: Otomobil Yangını
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Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içinde patlayan havai fişek nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobilin içinde patlayan havai fişek nedeniyle bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 21.00 sıralarında Sefaköy'de meydana geldi. Galatasaray-Kayserispor maçının ardından başlayan şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilin içinde havai fişek patladı. Araç içerisindekiler dışarı çıkarken, araçta başlayan yangını görenler yangın tüpleri ile müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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