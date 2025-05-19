Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga: Adana Demirspor Taraftarına Saldırı

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamalarında Kavga: Adana Demirspor Taraftarına Saldırı
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Adana'da Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları sırasında Adana Demirspor taraftarlarıyla çatışma çıktı. Bir kişi darbedildi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen bir kişi darbedildi. Şehrin bazı noktalarında da taraftarlar arasında kavga çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar ile Adana Demirsporlu olduğu iddia edilen bir grup taraftar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen bir kişi, kalabalıkta tekme ve yumruklarla darbedildi. Şehrin farklı noktalarında da şampiyonluk kutlaması için sokağa dökülen Galatasaray taraftarı ile Adana Demirspor taraftarı olduğu öne sürülen gruplar arasında kavgalar çıktı.

Polis, çıkan kavgalarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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