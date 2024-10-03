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Galatasaray, RFS ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray, RFS ile 2-2 Berabere Kaldı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Letonya'nın RFS takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda RFS'nin gollerine engel olamayarak berabere kaldı.

(ANKARA) - Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Letonya temsilcisi Rigas Skola(RFS) ile karşı karşıya geldi. Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayan maçı, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Filip Glova yönetti.

Galatasaray, 12. dakikada Dries Mertes ve 38. dakikada Yunus Akgün'ün attığı gollerle 2-0 öne geçti. RFS 40. dakikada Janis İkaunikes'in golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

54. dakikada Lasha Odisharia RFS'ye beraberliği getiren golü attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başkan gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda RFS ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Galatasaray Letonya Futbol Güncel Dünya Spor

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