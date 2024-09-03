Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiraladı

(İSTANBUL) - Galatasaray, Napoli'den kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen görüşmelerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Golcü futbolcu transfer piyasasında en pahalı 4. forvet olarak listede yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de transfer sezonun bitimine kısa süre kala Galatasaray yılın transferini tamamlamak üzere. Transferde önemli bir adım atan Galatasaray, Napoli'nin golcü futbolcusu Nijeryalı Victor Osimhen transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.