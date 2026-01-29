Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 2-0 Mağlup Oldu

(MANCHESTER) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasındaki Manchester City deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını İngiltere'de tamamlıyor. Temsilcimiz 8. hafta maçında İngiliz ekibi Manchester City'ye konuk oldu. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol Alejandro Hernandez yönetti.

Galatasaray, rakibine 2-0 mağlup oldu ve turnuvada play-off oynama hakkı elde etti.

İngiliz devine galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki kaydetti.

Bu skorun ardından temsilcimiz 10 puanda kalırken, Manchester City puanını 16'ya yükseltti.