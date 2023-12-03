Galatasaray maçının ardından (2)

Okan Buruk Şampiyonlar Ligi sonrası bu maçlar zordur

Ivo Vieira İyi bir takıma karşı oynadık

Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi sonrası zor bir maç oynadıklarını ifade eden Buruk, 'Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bekleyeceklerini tahmin ediyorduk. Top bizdeyken daha hızlı oyun, sahaya daha doğru yayılma, 3'üncü bölgede de üretmemiz gerekiyordu. İlk yarıda bunu yapamadık. İkinci yarı özellikle Barış'ın girmesiyle sol kanadın da çalışmasını sağladı. Mertens ve Bakambu ile enerji geldi. Oyunun içerisinde gol atacağımızı hissettiğimiz, kaleye gittiğimiz dakikalar geldi. Ardından goller geldi. Eksiklerimiz de vardı. Barış ve Kerem kendi mevkisi dışında oynadı ve olumlu performans sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi sonrası bu maçlar zordur. İkinci yarı daha çok reaksiyon verdik. Kazanarak buradan ayrılıyoruz' şeklinde konuştu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA KALMA ŞANSIMIZ VAR'

Şu anki gidişatın olumlu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, 'Burada Türk kuralı bir yandan bağlıyor. Tercihi oradan dolayı kullanıyoruz. Barış girdikten sonra iyi oynadı, olumlu performans sergiledi. Devre arasında her mevki için düşüneceğiz. Devam eden ligimiz var. Ligde ve Avrupa'da iyi konumdayız. Şampiyonlar Ligi'nde son maça taşıdık. Son maç kazandığımız takdirde her şey bizim elimizde. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma şansımız var. Ligde lider durumdayız. Şu andaki gidişatımız olumlu. Eksik bölgelerimiz düşünüp, ona göre karar verip, devre asında transfer yapmayı düşüneceğiz. Her bölge için hazırlığını yapıyoruz' diye konuştu.

'UYANMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM'

Devre arasında oyuncularını uyardığını ifade eden Okan Buruk, 'İlk yarıda bir ritim yoktu. Çok yavaş oynadık. Daha dikine oynamamız gerekiyordu. O yüzden uyanmaları gerektiğini söyledim. Devre arasında da oyuncularıma söyledim. İkinci yarıda rakip kalede daha etkili şanslar yakaladık' dedi.

'BAYERN MUNIH'İN PUAN VERMESİ HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURDU'

Şampiyonlar Ligi'nde şanssız fikstür çektiklerini hatırlatan Buruk, 'Bayern Münih'in puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Biz şanssız fikstürü çeken takımız. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi. Yoğun maç fikstüründe rotasyon oluyor. Bayern Münih'in Manchester United deplasmanında oynadığı maçta beklentim daha yüksek. Bizim amacımız kendi maçımızı kazanıp, kendi şansımızı kendimiz yapmak' diye konuştu.

'LİGDE HERKES HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Yoğun fikstürden geçtiklerini söyleyen 50 yaşındaki teknik adam, 'Geçen hafta Fenerbahçe sahasında Karagümrük'e zorlandı. Biz Hatay'da zorlandık. Ligin üstünde kadrolar ortaya çıkabilir ama çok yoğun fikstürden geçiyoruz. Buraları kazanarak geçmek önemli. Sakatlıklar üst üste gelebiliyor. Bugün bizde savunma bölgesinde 2 oyuncumuz yoktu. Kaan da sakatlananınca zorluk yaşadık. Ligde herkes her şeyi yapabilir. Bütün takımlara saygı duyuyorum' şeklinde konuştu.

'GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BU SENE RENK KATTI VE DEVAM DA ETMEK İSTİYOR'

Avrupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şansının devam ettiğini söyleyen Okan Buruk, 'Bütün takımlar bunun için çaba sarf ediyor. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Yoğun bir tempoda takımlar oynuyor. Biz üzerimize düşeni Şampiyonlar Ligi'nde yapmaya çalışıyoruz. Oynadığımız oyunla, stadyumumuz, seyircimiz, dışarıya verdiğimiz mesaj ve imajla bence Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bu sene renk kattı ve devam da etmek istiyor. Bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Bütün takımların kendinin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını görebiliyorum. Fenerbahçe ve bizim şansımız devam ediyor. Türk futbolu için üst tura çıkmamı gerekiyor' dedi.

'ERENCAN'I BİZ DE TAKİP EDİYORUZ'

Pendikspor'da Erencan Yardımcı'nın ileride önemli bir forvet olabileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, 'İnşallah Türk futbolu için ilerleyen zamanlarda önemli bir forvet olur. Biz de takip ediyoruz. Belki Avrupa'dan çok takip eden var. Genç oyuncuların bu anlamda ortaya çıkması bizi sevindiriyor' diyerek sözlerini noktaladı.

IVO VIEIRA İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK

İlk yarı daha organize olduklarını söyleyen Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, 'Zor bir takıma karşı, zor bir maç oynadık. İlk yarı oyunu tuttuk. İlk yarı daha organizeydik. Bununla beraber pozisyonlar da bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Maalesef iki gol yedik. Sonuç olarak Galatasaray kazandı. İyi bir takıma karşı oynadık. Şimdi artık önümüzdeki maça bakacağız' dedi.