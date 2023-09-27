Galatasaray maçının ardından

Doğukan DEMİRKIRDI-Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Olcay Demir, 'Fatih hocamızın ayrılması şok oldu. Maça da takımı Fatih hoca hazırladı. Bugün bana aynı şeyleri takıma aktarmak kaldı. Maça 3 bölüm olarak hazırlanmıştık. İlk bölümde Galatasaray'a olması gerektiği gibi oynadık. Alan savunması yaptık. Orta bölümde topa sahip olmayı düşünüyorduk. Bunu çok yapamadık. Son bölümde de ön alan baskısı yapmak istiyorduk. Galatasaray maçında 3-4 pozisyona giriyorsunuz. Bunlardan 1 tanesini atmak gerekiyor. Daha fazla üretken olabilirdik. Galatasaray maçının ertelenmesi bizim ritmimizi bozan maçlardan biriydi. Daha sonra Samsun'a gittik, maç durdu. Nerdeyse 1 ay maç oynamadık. Ben bu maça emaneten çıktım. Yarın büyük ihtimalle ben de ayrılacağım. İstanbulspor iyi olacak' dedi.

'BENCE SAÇMA BİR ŞEY YAPTILAR'

Olcay Demir, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıda Icardi'ye pas vermesiyle ilgili, 'Oyuncular biraz öyle algıladılar. Saha içinde de biraz gerginlik oldu. Biz maçı 0-0'a kilitlemiştik. Böyle bir şey yapmak doğru mu' Bence doğru değil. Messi yaptı. Dünyada, Avrupa'da örnekleri var. Yapılabilir ama maç 0-0 iken yapılmaz, bence saçma. Zaten boş kaleye de golü atamadı. Saygısızlık olarak addetmiyorum. Bu penaltı atışı kurallar içindeyse bunu yapmaya hakkı var. Maç 3-0, 5-0 olsaydı saygısızlık olurdu. Bence saçma bir şey yaptılar? değerlendirmesinde bulundu.

OKAN BURUK: POZİSYONLARI KENDİ KALİTEMİZİN ALTINDA DEĞERLENDİRDİK

Rakip kaleye rahat bir şekilde gittiklerini belirten Okan Buruk, 'Maçın bence 1'inci dakikası bize maçın nasıl geçeceğini gösterdi. Rahat bir şekilde kaleye gittik. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Bu pozisyonları kendi kalitemizin altında değerlendirdik. Bugünkü ofansif oyunumuza göre bitiriciliğimiz daha iyi olsaydı daha farklı bir skor elde edebilirdik. Bugün sonlandırmada yaşadığımız problemler skorun burada kalmasını sağladı. Rakibimiz kendi gücüne göre mücadele etti. Bu maç için daha rahat 2'nci golü bulsaydık farklı değişiklikler yapabilirdim. Bugün önemli bir 3 puan aldık. Hedefimiz bir sonraki maçı da kazanarak yolumuza devam etmek' ifadelerini kullandı.

'BİZ BUNU DAHA ÖNCE KONUŞMUŞTUK'

Kerem ve Icardi'nin penaltı pozisyonundaki organizasyonu hakkında konuşan Buruk, 'Biz bunu daha önce konuşmuştuk. Geçen sene de birkaç maç denemek istemiştiler. Bugün bunu denediler. Onların denemelerine saygı duyuyorum. Direkt vuruş da kaçabilirdi, bu şekilde kaçtı. Mauro daha önce de bunu yapmıştı. Futbolun içinde olabilecek şeyler. Bunun benzeri daha önce de oldu. Oyuncularım gol kaçırabilir, hata yapabilir. Kerem topun başına geçince Kerem'in atacağını zannettim. Gol de kaçar, penaltı da kaçar. Oyuncularımın verdiği kararın yanındayım' sözlerini ifade etti.

'SEZONA ÇOK ERKEN BAŞLADIK'

Yola kazanarak devam ettiklerini belirten Buruk, 'Sezona çok erken başladık. Transfer sonrası çok fazla geç katılan oyuncular var. Oyuncularımızı hazırlarken kazanmak istiyoruz. Geçen yılki şampiyonluk. Geçen sene 14 maçlık seri yakalamıştık. Bu sene de kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmaktır. Bunun için oynuyoruz. Burada Galatasaray'ın ortaya koyduğu oyun da önemli. Taraftarın istediği. Geçen sene hedefimiz şampiyonluktu. Bu sene Şampiyonlar Ligi gruplarına girmekti. Bu sezon 3 kulvarda yarışımız devam ediyor. Bizim amacımız Galatasaray taraftarını mutlu etmek. Takımla birlikte onlar için daha fazlasını da yapacağız. Oyuncularımız hazır hale geliyor. Bugün birçok oyuncumuz yoktu. Ama bugün konsantrasyonumuz iyiydi' dedi.

'ZEMİNDEN HİÇBİR OYUNCU MEMNUN DEĞİLDİ'

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki zeminle ilgili konuşan Okan Buruk, 'Ben geçen hafta Karagümrük maçını seyretmiştim. Zeminin iyi olmadığını orada görmüştüm. İyi bir zemin değil. Genel olarak zemin sorunu yaşıyoruz. Sıcaklar var. Burası Şampiyonlar Ligi oynandığında halı gibiydi ama bugün onun gerisinde. Çok iyi oyuncular getiriyoruz ama zemin sorununu yaşıyoruz. Bugün zeminden hiçbir oyuncu mutlu değildi' şeklinde konuştu.

'ICARDI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Okan Buruk, Victor Nelsson ve Mauro Icardi için 'Nelsson'un eşi doğum yaptı. Bugün hazır olmadığı için onunla başlamadık. 4 tane iyi stoperimiz var bunların hepsini kullanacağız. Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin sevdiği bir futbolcu oldu. Onun yanın da attığı goller, takımımıza verdiği katkı. Ondan sürekli gol bekliyoruz. Bu sene sezon başı geç geldi. Skor aldıktan sonra dinlendirmeyi düşünebileceğimiz oyunculardan biri. Yaptığı gol ve asist katkısı, oyun içinde savunmaya katkı sağlıyor' ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIN DA SICAK BAKTIĞI BİR ŞEY DEĞİL'

Süper Kupa'nın devre arasında oynatılmasının doğru olmadığını aktaran Buruk, 'Devre arası gibi bir düşüncemiz vardı. İnanılmaz bir yoğun dönem geçireceğiz. Orada bir maç oynanacağını hiç düşünmüyordum. Bu iki takım için de orada verebileceğimiz 3-4 günlük iznin ortadan kalkmasını sağlar. Oyuncuların da sıcak bakacağı bir şey değil. Bu tarihin doğru bir tarih olduğunu düşünmüyorum' diyerek sözlerini noktaladı.