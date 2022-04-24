Galatasaray maçının ardından

Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda çok iyi, ikinci devrede ise çok kötü oynadıklarını dile getirdi. Bu karşılaşmanın bütün sezonun özeti gibi olduğunu belirten Domenec Torrent, "İlk yarıda iyi oyun kurup cesur oynadık, 7 tane çok net pozisyon yakaladık. İkinci yarıda ise inanılmaz kötüydük, bundan hiç memnun değilim. İkinci yarıda korkuyormuş gibi oynayıp, uzun toplarla çıkmayı tercih ettik. Çok fazla pozisyon yakalayıp sadece 1 gol attık, başımıza gelen buydu" diye konuştu.

Galatasaray'ın kendisinden önce görevde olan teknik direktör Fatih Terim döneminde de, kendi döneminde de çok pozisyona giren bir takım olduğunu ifade eden Torrent, "Ligde en fazla pozisyona giren 4 veya 5'inci takımız. Ama pozisyonu bitiremezseniz acı çekmeye başlıyorsun, artık topa sahip olmak istemiyorsun ve kendini maça veremiyorsun" yorumu yaptı. Sözleşmesi sona erecek Arda Turan ve Babel gibi oyuncuların geleceği konusundaki görüşü sorulan İspanyol teknik adam, "Benim için oyuncu seçmek kolay değil. Arda bir süre sakatlık nedeniyle oynayamadı, sanki ben oynatmıyormuşum gibi haberler çıktı. Gerçek bu değildi, Arda her antrenmanda çok pozitif, elinden gelen her şeyi verdiğini görüyorsunuz. Benim için yaş önemli değil" dedi.

"BAŞKA HOCAYLA DEVAM EDERLERSE ONLARIN HAKKIDIR"

Yeni sezon planlamalarına ara verdiklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Sportif direktörümüzle önümüzdeki sezon için kaleciler dışında en fazla 20 oyunculuk bir kadro düşünüyorduk. Şu anda ara vermiş durumdayız, kulüpte neler olduğunu biliyorsunuz. Başka bir hocayla devam etmek isterlerse onların hakkıdır. Bunu kabul etmek gerekir. Fenerbahçe'ye karşı maçı kaybettikten sonra sanki Galatasaray için artık sezon bitti, bir esprisi kalmadı. Tek gerçek bu sezon bir şampiyonluğumuz olmayacak. Ama ben bu kulübü de taraftarları da çok seviyorum" diye konuştu.

"GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ"

Galatasaray altyapısından yetişen gençlere güvendiğini belirten Torrent, "Onlar bizim geleceğimiz. Çalıştığım takımlarda hep gençlere şans verdik. Bana hep medyadan 4-5 tane dışarıda bırakılan oyuncuyla ilgili soru geliyor. Bir de üstüne 4-5 altyapıdan oyuncu var. 10 oyuncu dışarıda kalıyor. Bunu düzenlemek kolay değil. Özellikle 3 oyuncu var, gerçekten bayılıyorum onlara. İsimlerini söylemeyeceğim. Onlar Galatasaraylı olduklarını kalplerinde hissediyorlar. Bir gün A takımda oynamak istiyorlar. Önce hangi Türk oyuncuları transfer ederiz onlara bakmak lazım. Yabancı alınacaksa fark yaratmalı. Galatasaray'da Hagi, Popescu, Drogba, Sneijder gibi fark yaratan yabancılar transfer edilmeli" mesajı verdi.

ALTAY'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise stadı dolduran ve kendilerine 90 dakika destek veren taraftara ve mücadeleyi bırakmayan oyuncularına teşekkür ettiğini söyledi. Yılmaz, "Oyuna iyi başladık ama erken gelen gol moralimizi bozdu. Ligin son bölümündeyiz ve alttayız. İlk yarıda etkili olmadık. İkinci yarıya iyi başladık, rakip sahaya ceza sahasına girip gol pozisyonları bulduk. Son vuruşlarda etkili olamadık. Forvet hattındaki oyuncu eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadık. Son 10 dakikada stoper İbrahim'i oyuna alıp santrfor bölgesine çektik, maalesef golü bulamadık. Bu maç geçti, inşallah Hatayspor karşısında 3 puan alıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel