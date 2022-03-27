Galatasaray Kulübünün mali kongresi - İbra oylaması

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda, 2021 yılında görev alan yönetimlerin ibrası için gerçekleştirilen oy verme işlemi sona erdi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrede, 2021 yılında görev yapan merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas yönetimlerinin faaliyetleri kapalı oylama usulüyle mali ve idari yönden ibraya sunuldu.

Kongrede üyeler, yaklaşık 5 saati aşkın süre kurulan 8 sandıkta iki ayrı dönem için oylarını kullandı. Genel kurulda daha sonra oy sayımına geçildi.