Galatasaray Kulübünün mali kongresi - Abdurrahim Albayrak / Kaan Kançal

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı devam ediyor.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrede bir önceki yönetim kurulunda yer alan Abdurrahim Albayrak ile Kaan Kançal, açıklamalarda bulundu.

Merhum Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapan Abdurrahim Albayrak, görev süreleri boyunca çok çalıştıklarını belirterek, "3,5 yıl içinde muhakkak hatalarımız da var. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Eleştirilere saygımız sonsuz. Mali kongrenin birleştirici olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferine de değinen Albayrak, "Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan alışımızın hikayesini anlatsam hepiniz şaşarsınız. Çok zor bir transferdi. Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Kerem'i almayı kafaya koymuştuk. Kerem'i her hafta aradım. Babasını dahi aradım. 'Asla bir demeç vermeyeceksiniz ve kimseyle kavga etmeyeceksiniz' dedim. Kerem, geçen sene 850 bin liraya oynadı. Kerem'in Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak. Taylan Antalyalı'yı da transferin kapanmasına bir saat kala 4 milyon lira karşılığında Galatasaray'a kazandırdık. Çok daha iyi yerlere geleceğine canıgönülden inanıyorum." diye konuştu.

Kaan Kançal, mali raporlar hakkında sunum yaptı

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini üstlenen Kaan Kançal ise kendi dönemleriyle ilgili mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri 2018 Ocak'ta kulübün net borcunun 1 milyar 343,1 milyon lira olduğunu aktaran Kançal, yönetimi devrettikleri 2021 Haziran'da ise bu borcun 2 milyar 291,5 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Kaan Kançal, avro bazında ise 289,7 milyon borçla aldıkları kulübü, 221,1 milyon olarak devrettiklerini aktardı.

Görev yaptıkları süre boyunca kar etmeyi prensip edindiklerine vurgu yapan Kançal, "Derneğimizin pandemiye rağmen kar ettiğini, tüzüğümüzün emrettiği tüm vecibeleri eksiksiz yerine getirdiğimizi, revize bütçeye gitmediğimizi, Sportif AŞ'de pandemiye kadar rekor kırdığımızı, nette 10 yılın ilk ve tek karını açıkladığımızı, en iyi 2 sezon performansına imza attığımızı, UEFA kriterlerinden bir yıl erken çıktığımızı, konsolide de hasılat rekoru kırdığımızı ve pandemiye kadar esas faaliyetimizde rekor kar elde ettiğimizi anlattım." şeklinde görüş belirtti.