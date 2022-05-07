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Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray iki maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Altay'ı yenen Galatasaray, daha sonra oynadığı Sivasspor'a mağlup olurken, Başakşehir ile de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Altay'ı yenen Galatasaray, daha sonra oynadığı Sivasspor'a mağlup olurken, Başakşehir ile de berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Cimbom bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçında da puan kaybetti. Aslan, geçtiğimiz hafta da Nef Stadyumu'nda oynadığı Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray böylece iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, son olarak 34. haftada deplasmanda karşı karşıya geldiği Altay'ı 1-0 yenmişti.

Galatasaray, gelecek hafta evinde Adana Demirspor ile mücadele edecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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