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SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladıMustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY İZMİR, (DHA)SPOR Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi.

İZMİR (DHA) - SPOR Galatasaray'ı İzmir'de taraftarı karşıladı

Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'in 34'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Galatasaray, İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını Adnan Menderes Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Arda Turan taraftarları kırmayarak yanlarına kadar gitti. Taraftarların formalarını imzalayıp öz çekim yapan Arda Turan, daha sonra takım otobüsüne bindi.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sevgi gösterileri altında kamp yapacağı otele hareket etti. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıktan çıkan Feghouli kadroda yer almadı. Galatasaray kafilesi şu isimlerden oluştu

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicald'u, Marcão Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Galatasaray, Altay, İzmir, DHA, Spor, Güncel, Haberler

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