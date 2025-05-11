Galatasaray Formasıyla Sürüklenen Çocuk

ADANA'de elektrikli triportörlü 3 kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki H.İ.D.'yi, üzerindeki Galatasaray formasından tutup 2 metre sürükledi. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.İ.D.'nin yanına elektrikli triportör ile yaklaşan 3 kişi, çocuğu üzerindeki Galatasaray formasından tutup, 2 metre sürükledikten sonra hızla uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.