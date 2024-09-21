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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 3-1 Yenerek Üst Sıralara Yükseldi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 3-1 Yenerek Üst Sıralara Yükseldi
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 2-0 öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda bulduğu golle farkı açtı. Fenerbahçe'nin penaltı golü ise sonucu değiştirmedi.

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta derbi maçında Fenerbahçe - Galatasaray karşıkarşıya geldi. Saat 20: 00'de Ülker Stadyumu'nda başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Derbide konuk takım Galatasaray, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in 20. dakikada kendi kalesine ve 28. dakikada Dries Mertens'in attığı golle 2-0 öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray, ikinci yarıda Gabriel Sara'nın 59. dakikada attığı golle durumu 3-0'a getirdi. Fenerbahçe 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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