Galatasaray, Fenerbahçe'yi Deplasmanda 3-1 Yenerek Üst Sıralara Yükseldi

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta derbi maçında Fenerbahçe - Galatasaray karşıkarşıya geldi. Saat 20: 00'de Ülker Stadyumu'nda başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Derbide konuk takım Galatasaray, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic'in 20. dakikada kendi kalesine ve 28. dakikada Dries Mertens'in attığı golle 2-0 öne geçti. İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray, ikinci yarıda Gabriel Sara'nın 59. dakikada attığı golle durumu 3-0'a getirdi. Fenerbahçe 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.