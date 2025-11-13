Haberler

Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Yargılama Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında savcılık, kasten yaralama ve tesislere zarar verme suçlarıyla cezalandırılmalarını istedi. Duruşma 15 Ocak 2026'ya ertelendi.

GALATASARAY ile Fenerbahçe'nin 19 Mayıs 2024'teki derbi maçının ardından yaşanan ve stat müdürünün darbedildiği olaya ilişkin futbolcuların da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'Haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19 Mayıs Pazar günü Rams Park Stadyumu'nda oynadığı derbi sonrasında yaşanan olaylara ilişkin aralarında futbolcular Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davanın duruşması İstanbul Adalet Sarayı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Galatasaray Stad Müdürü Ali Çelikkıran ve avukatlar katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık, mütalaada 'Haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından 1 yıl 3'er aydan 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme avukatların mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için duruşmanın 15 Ocak 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şüpheliler Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Karanlık, Hulusi Belgü ve Emre Kartal'ın 'Vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.