Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Forma Operasyonu

(İSTANBUL) - Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin yurt dışında üretilen yeni sezon formalarını yasa dışı yollarla yurda sokanlara yönelik operasyon yapıldı. Kaçakçılık polisinin operasyonuyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lira olan kaçak forma ve eşofmanlara el kondu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda Güngören ve Esenler semtlerinde 1 iş yeri ve 2 depoda arama yapıldı. Aramalar sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 180 bin 324 adet forma ve eşofman takımına el konurken 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçak forma ve eşofmanların piyasa değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtildi.