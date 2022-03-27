Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas çalışmasıyla devam etti. Topla çıkış üzerinde durulan taktik çalışma bölümünde, pozisyon bitirme, ardından da duran top çalışmaları gerçekleştirildi.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcular dışındakilerin katıldığı antrenmanda U21 Milli Takımı'ndan dönen Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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