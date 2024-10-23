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Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yenerek Avrupa Ligi'nde Üçüncü Haftayı Tamamladı

Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 Yenerek Avrupa Ligi'nde Üçüncü Haftayı Tamamladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında sahasında İsveç'in Elfsborg takımını 4-3 mağlup etti. Maçta Mauro İcardi, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleri öne çıktı.

(İSTANBUL) - Galatasaray, Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk ettiği İsveç'in Elfsborg takımını 4-3 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Galatasaray, İsveç'in Elfsborg takımı ile karşı karşıya geldi. RAMS Park Satdyumu'nda, saat 17.30'da başlayan maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetti.

Galatasaray, 28. dakikada Mauro İcardi, 39. dakikada Elfsburg oyuncusu İsak Pettersson'un kendi kalesine attığı gol ve 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 3 -0 öne geçti. Konuk takım Elfsborg, 52. dakikada Niklas Hult'un ve 65. dakikada Michael Baidoo'nun penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yaptı. 83. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray skoru 4-2 yaptı. 90 artı 2'de Elfsborg Johan Larsson'un golüyle  farkı tekrar 1'e indirdi.

Karşılaşmadın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Barış Alper Yılmaz Yunus Akgün Galatasaray Futbol Güncel İsveç Dünya Spor

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