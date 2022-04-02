Galatasaray derbiye moralli gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Fatih Karagümrük maçından galip ayrılan Galatasaray, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral buldu.
Fatih Karagümrük maçından galip ayrılan Galatasaray, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki puanını 41'e yükseltti. Aslan gelecek hafta deplasmanda derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aslan, ligin ilk yarısında evindeki derbiyi 2-1 kaybetmişti.
(Oğuzhan Ort/İHA)