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Galatasaray derbiye moralli gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray derbiye moralli gidiyor

Fatih Karagümrük maçından galip ayrılan Galatasaray, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral buldu.

Fatih Karagümrük maçından galip ayrılan Galatasaray, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde moral buldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki puanını 41'e yükseltti. Aslan gelecek hafta deplasmanda derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Aslan, ligin ilk yarısında evindeki derbiyi 2-1 kaybetmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray derbiye moralli gidiyor

Galatasaray derbiye moralli gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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