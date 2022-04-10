SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket ettiKAAN ÜLKER / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşma öncesinde Kadıköy'e doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar da takımlarını tesislerden meşale ve tezahüratlarla uğurladı.

SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kadıköy, Derbi, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title