SPOR Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray derbi için Kadıköy'e hareket etti

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşma öncesinde Kadıköy'e doğru hareket etti. Galatasaraylı taraftarlar da takımlarını tesislerden meşale ve tezahüratlarla uğurladı.