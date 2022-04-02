Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet - Haberler

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Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon Spor Toto Süper Lig'de evinde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu müsabaka ile birlikte evinde son dönemdeki iyi performansını da sürdürdü ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Sahasında son olarak Trabzonspor'a mağlup olan Galatasaray daha sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Karagümrük maçlarıyla da galibiyet serisini 3'e çıkardı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

Galatasaray'dan evinde üst üste 3. galibiyet

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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