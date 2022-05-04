Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı - Haberler

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Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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