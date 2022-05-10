Galatasaray'da Marcao ve Omar takımdan ayrı çalıştı - Haberler

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Galatasaray'da Marcao ve Omar takımdan ayrı çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray'da Marcao ve Omar takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent idaresindeki antrenman ısınma, kuvvet ve kondisyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman hücum ve savunma çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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