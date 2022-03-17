Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Barcelona karşısında 4 değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray Nef Stadyumu'nda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Beşiktaş maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Torrent, Omar, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed'in yerine Boey, Cicaldau, Ryan Babel ve Befetimbi Gomis'e görev verdi.

Galatasaray'da Arda Turan'ın sakatlığı bulunurken, Omar Elabdellaoui de UEFA listesinde yer almıyor. Feghouli'nin de kas ağrısından dolayı kadrodan çıktığı belirtildi.

Galatasaray, Barcelona karşısına; Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarları, Barcelona maçına yoğun ilgi gösterdi. Dev maçın biletleri satışa çıktığından itibaren kısa zamanda tükendi. Mücadele için saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftarlar, maç saatine yakın stada girdi. Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 'Çanakkale zaferinin 107. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz', 'Nesilden nesile mirastır bize Çanakkale', Hürriyetin temeli Çanakkale zaferi', İstiklal aşkının kudretli destanı', 'Ebedi yurdumun ebedi zaferi' ve 'Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri' pankartları yer aldı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel