Galatasaray'da 2 değişiklik

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde 2 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre derbide 2 değişiklik yaptı. Torrent, Sacha Boey ve Ryan Babel'in yerine Omar Elabdellaoui ile Emre Kılınç'a görev verdi. Sahaya Sofiane Feghouli kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'da Arda Turan sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk de 21 kişilik kadroda bulunmuyor.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Ryan Babel, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Cicaldau, Semih Kaya ve Sacha Boey bekledi.

Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nef Stadyumu'nu doldururken, mücadele öncesinde tezahüratlarıyla takımlarını derbiye motive etti. Taraftarlar, Barcelona maçına gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların avantajlı bir sonuçla dönmesinde önemli rol oynayan kaleci Inaki Pena'ya ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel