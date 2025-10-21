Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi, Başsavcı Duman'ı Ziyaret Etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve hediye takdim etti.
Başsavcı Duman, Özbek ve Bahçetepe'yi makamında ağırladı.
Sohbetin ardından Özbek ve Bahçetepe, Başsavcı Duman'a hediye takdim etti.
Ziyaret fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel