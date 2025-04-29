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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Çevre Bakanı'na Ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Çevre Bakanı'na Ziyaret
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında destek vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Bakanlıkta gerçekleşen ziyarete ilişkin Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyareti için teşekkür ediyorum. Spor kulüplerimizin yanında olmayı, spora her daim destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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