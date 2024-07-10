Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine savcılığa ifade verdi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Özbek, adliyeden ayrılmadan önce herhangi bir açıklama yapmadı.
GALATASARAY Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklamalar sonrası, Fenerbahçe Spor Kulübünün şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Başkan Özbek savcılıktaki ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.