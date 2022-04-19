Seçim iptali sonrası Hamamcıoğlu'ndan açıklama
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz.
Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray'da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim."
(İHA)
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