Galatasaray Başkan Adayı Bedii Süheyl Batum, Ali Koç ve Fenerbahçe Yöneticileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Galatasaray Kulübü başkan adayı Bedii Süheyl Batum, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin, Galatasaray yöneticilerini tehdit ettiği, fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Maçın ardından Ali Koç'un, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'ı "Çık buradan, çıkmazsan dayak yiyeceksin." ifadesiyle tehdit ettiği aktarılan dilekçede, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve görüntülerden tespit edilecek diğer şüphelilerin Galatasaray Spor Kulübü Stat Müdürü Ali Çelikkıran'ı tehdit ederek darbettiği kaydedildi.

Dilekçede, Ali Koç'un, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aslında bugün biz gerçek şampiyonun kim olduğunu, şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik." şeklinde kullandığı ifadesinin Galatasaray camiasını hedef aldığı iddia edildi.

Galatasaray Spor Kulübü başkan adayı Bedii Süheyl Batum'un da aralarında bulunduğu 10 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı suç duyurusu dilekçesinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile 5 kişi hakkında, "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından dava açılması istendi.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin ardından Batum ve avukatları basın mensuplarına açıklama yaptı.

Batum, maçtan sonra Ali Koç'un Galatasaray Genel Sekreteri'ni tehdit ettiğini ileri sürerek bu durumu kabul etmediklerini ifade etti.

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Batum, "Galatasaray asla sahipsiz değildir. Galatasaray, 20-30 kişi toplayıp stadı basılacak bir yer değildir. Bunu kim yaparsa yapsın 'Ben parama, gücüme güveniyorum.' diyenin, hiç kimsenin bunu yapamayacağını ortaya koyacağız." dedi.