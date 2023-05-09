Galatasaray and Beşiktaş met in U-16 Development League semi-finals

Türkiye Futbol Federasyonu'nun büyük önem verdiği U-16 Gelişim Ligi'nin yarı finalinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan Galatasaray - Beşiktaş U-16 Gelişim Ligi Yarı Final mücadelesinin ilk yarısı, karşılıklı ataklara sahne olmasına rağmen golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada dakikalar 69'u gösterirken Ahmet Sami Birkan, Beşiktaş adına tabelayı değiştiren isim oldu ve skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip finalde, Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Konyaspor ile karşılaşacak.

FİNAL 12 MAYIS CUMA GÜNÜ OYNANACAK

U-16 Gelişim Ligi Final karşılaşması 12 Mayıs Cuma günü saat 18: 00'de oynanacak. Karşılaşma D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

U-15 GELİŞİM LİGİ ŞAMPİYONU BURSASPOR OLDU

U-15 Gelişim Ligi Final karşılaşmasında Bursaspor, Corendon Alanyaspor'u, 58'inci dakikada Ahmet Hakan Atış ve 62'nci dakikada Selahattin Sevim'in golleriyle 2-0 mağlup ederek, U-15 Gelişim Ligi'nin şampiyonu oldu.

U-15 Gelişim Ligi üçüncülük maçında Bucaspor, Adana Demirsporu 1-0 yenerek 3'üncü oldu.