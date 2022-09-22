Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç trafiğine kapatıldı (2) Güncel Haberler Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak. Galata ve Atatürk köprüleri gece belli saatlerde araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik mobil uygulamasından yapılan duyuruda, "22.09.2022 tarihinde Yeni Galata Köprüsü 01.30-04.30, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü 02.30-03.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan köprüler, havadan görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Güncel Haberler

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