GALATA KULESİ ÖNÜNDE KENDİNİ YAKAN KİŞİ ÖLDÜ - Haberler

BEYOĞLU'nda Galata Kulesi önünde kendini yakan Abdullah Cihat Turan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda Galata Kulesi önünde üzerine tiner dökerek kendini ateşe veren Abdullah Cihat Turan çevredekilerin müdahalesi ile söndürüldü. Ağır yaralanan Abdullah Cihat Turan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Turan'ın ailesine 'İstanbul'a gideceğim, intihar edeceğim' dediği öğrenildi. Hastanedeki tedavisi devam eden Turan, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel