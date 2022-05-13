Galata Kulesi'nde Trafik Haftası'nın kapanışına özel ışıklı gösteri - Haberler

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Galata Kulesi'nde Trafik Haftası'nın kapanışına özel ışıklı gösteri

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Galata Kulesi'nde 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinliklerinin kapanışında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ışıklı gösterisi yapıldı.

İstanbul Galata Kulesi'nde 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinliklerinin kapanışında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ışıklı gösterisi yapıldı. Yapılan gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

7-13 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulamaları gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.00-23.00 arasında Beyoğlu Galata Kulesi'ne 'Yaya yolunda ilerle, Görünür ol, Trafik ışıklarını takip et, Yaya geçidi kullan, Yola odaklan' başlıkları altında hazırlanan ışıklı gösteriler yansıtıldı. Yansıtılan ışıklı gösteri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

(İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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