Galata Kulesi çevresinde iftar heyecanı

Beyoğlu Belediyesi Tarihi Galata Kulesi çevresinde kurduğu masalarda binlerce kişiyi iftar sofrasında ağırladı. Mahalleli ile esnafın yanı sıra yerli ve yabancı turistler hep birlikte oruçlarının açmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde geleneksel iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesi'nin bu seferki adresi Galata Kulesi oldu. Galata Kulesi çevresinde verilen iftara Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte esnaf, mahalle sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerde katıldı. Binlerce kişinin yer aldığı iftar programında vatandaşlar, ilahi müzik dinletisi eşliğinde ezanın okunmasını bekledi. Okunan ezanın ardından vatandaşlar hep birlikte dualar ederek oruçlarını açtı.

İftar programında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu akşam bütün Ramazan boyunca her bir tarafında iftar sofralarımız kuruluyor. Sadece sofranızda evlerinizde değil aynı zamanda sohbeti, muhabbeti, sevgiyi, dayanışmayı hep birlikte paylaşıyoruz. Çünkü Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, sevgidir ve muhabbettir. ve bu sofrada bunlar paylaşılıyor. Bu bakımdan gerek Türkiye'nin gerek İstanbul'un ve dünyanın dört bir tarafından bu iftar soframızda. misafirlerimiz var. ve bütün katılanların o muhabbeti, sevgisi bu sofralara yansıdı ve bereketlendi. Buradan başka bir iftar programına da katılacağım. Orada da yine hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Buraya yine bir başka iftar sofrasından geldim. Şu anda Beyoğlu'muzda sadece benim davetli olduğum yedi iftar soframız var. Ben inanıyorum ki Ramazan'da birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekişecek ve bundan sonra da bu dostluk, bu kardeşlik daim olsun. inanıyorum ki yeryüzünde insanlar, diline, beraberliğe, kardeşliğe her birimiz kendimiz adım attığımızda bunu başaracak gücümüz var. Çünkü Allah insana en önemli gücünü nasip etti, sevgiyi. Sevgi en büyük gücümüz. Bu sofrada sevgiyi paylaşıyoruz" diye konuştu.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Sümer Avcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel