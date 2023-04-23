Galata Kulesi 23 Nisan'da Atatürk'ün fotoğraflarıyla renklendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka algoritmasıyla yorumlanan fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Hayalin İnşası" Dijital Enstalasyon sergisi Beyoğlu'nun simgesi olan Galata Kulesi'nde İstanbullularla buluştu. Cumhuriyet Müzesinin arşivinde bulunan Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğraflar Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Yapay zeka ile oluşturulan Atatürk heykeli "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" notuyla paylaşıldı. Gösteride, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarla olan fotoğrafları yoğun ilgi gördü.Ailesiyle gösteriyi izlemeye gelen Gülçin Rana Eroğlu, "Çok güzel olmuş, çocuk bayramımızın böyle kutlanması ve herkesin severek izlemesi hoşuma gitti. Turistlerde beğenmiş görünüyorlardı" dedi. Babasıyla gösteriyi izlemeye gelen başka bir çocuk ise "Gösteri çok güzeldi, bütün çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.