Galata Köprüsü'nde Tramvay Yoluna Giren Cip Vinç Yardımıyla Kaldırıldı

Galata Köprüsü'nde tramvay yoluna giren bir cip, vinç yardımıyla kaldırılarak tramvay seferleri normale döndü. Olay nedeniyle tramvay seferleri durdu ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Cip, İBB'ye ait vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avustralya Konsolosluğu'na ait 06 CD 9060 plakalı cipin sürücüsü tramvay yoluna girdi. Yaklaşık 300 metre ilerleyen Cip raylarda sıkıştı. Olay nedeniyle tramvay seferleri durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tramvay yoluna giren cip, İBB'ye ait vinç yardımıyla yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, cipin kurtarılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde karayolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

Olaya tepki gösteren yolculardan biri, "Yazıklar olsun, beş saattir evime gidemedim. Binlerce insan mağdur oldu yazıklar olsun. Saatlerdir İstanbul'un bel kemiğini oluşturan hattan tek yönlü hizmet veriliyor. Garibanın arabası olsa parçalayıp çıkartır, raya zarar verdin diye para cezası verir, mahkemeye çıkartırlar. Son model lüks araç olunca da, incinmesin diye iki saattir oynuyorlar arabayla. Kabataş'tan gelip şu Haliç Köprüsü'nü geçip Eminönü'nün ötesine gidemedim. Giden tramvay geri dönüyor Kabataş'a, hattın devamına kadar gitmiyorlar. İmamoğlu'nu da buradan kınıyorum. Önce İstanbul'u yönetsin, partiyi değil" dedi.