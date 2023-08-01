Galata Köprüsü'nde Raylarda Sıkışan Cip Nedeniyle Tramvay Seferleri Durdu

Galata Köprüsü'nde raylarda sıkışan bir cip nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Olayın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, seferlerin aktarmalı olarak yapıldığı belirtildi.