Galata Köprüsü'nde Raylarda Sıkışan Cip Nedeniyle Tramvay Seferleri Durdu
Güncel Haberler
Galata Köprüsü'nde raylarda sıkışan bir cip nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Olayın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, seferlerin aktarmalı olarak yapıldığı belirtildi.
İSTANBUL DHA - GALATA Köprüsü'nde raylarda sıkışan cip nedeniyle seferler yapılamıyor.
Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Avustralya Başkonsolosluğu'na ait cipin sürücüsü tramvay yoluna girdi. Cip raylarda sıkıştı. Olay nedeniyle tramvay seferleri durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.
Cipi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlatıldı.