Galata Köprüsü'nde raylarda sıkışan cip kaldırıldı
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Galata Köprüsü'nde Avustralya Konsolosluğu'na ait bir cip raylara girdi ve sıkıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinç yardımıyla cip kaldırıldı ve tramvay seferleri normale döndü.
İSTANBUL DHA - GALATA Köprüsü'nde raylarda sıkışan cip, İBB ekipleri tarafından vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Avustralya Konsolosluğu'na ait cipin sürücüsü tramvay yoluna girdi. Cip raylarda sıkıştı. Olay nedeniyle tramvay seferleri durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Eminönü istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.
Cipi sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlatıldı. Cip saat 17.30 sıralarında vinç yardımıyla kaldırıldı, seferler normale döndü