Galata Köprüsü'nde raylarda sıkışan cip kaldırıldı

Galata Köprüsü'nde Avustralya Konsolosluğu'na ait bir cip raylara girdi ve sıkıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinç yardımıyla cip kaldırıldı ve tramvay seferleri normale döndü.