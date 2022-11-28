Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi; tramvay seferler aksadı-1
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Zeki GÜNAL / GALATA Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Zeki GÜNAL / GALATA Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel