Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi; tramvay seferler aksadı-1 Güncel Haberler Zeki GÜNAL / GALATA Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Zeki GÜNAL / GALATA Köprüsü üzerinde aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Galata Köprüsü Bağcılar Güncel Haberler

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