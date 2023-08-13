Galata Köprüsü Karaköy-Eminönü Yönü Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Galata Köprüsü'nün Karaköy-Eminönü yönü trafiğe kapatıldı. Köprünün ömrünün uzatılması ve depremlere karşı direncinin artırılması hedefleniyor.