Galata Köprüsü 40 Gün Boyunca Kapalı Kalacak

Galata köprüsü 40 gün boyunca bakım onarım çalışmaları yapılacağı için kapalı kalacak. 13 Ağustos'ta başlayacak çalışmalarda araçlar alternatif güzergahlar yönlendirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Galata Köprüsünde bakım onarım çalışmaları yapacak. İstanbul'un trafiğinin en kilit noktasında yapılacak çalışmalar için araç trafiği ve toplu ulaşım kullanan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen asfalt kullanılacak. Yapılacak bakım onarım çalışmaları ile köprünün ömrünün uzaması ve depreme karşı direncinin arttırılması bekleniyor.

Araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek

Bakım çalışmaları çerçevesinde birinci etapta Galata köprüsünde Karaköy Eminönü istikameti, ikinci etapta ise Eminönü Karaköy istikameti trafiğe kapatılacak. Birinci etap, 13 Ağustos Pazar 00.00'da başlayacak ve 20 gün sürecek. Bu süreçte Karaköy'den Eminönü istikametine Karaköy'den tersane Caddesi'ne yönlendirilecek. Araçlar Unkapanı Kavşağı ve Ragıp Gümüş Pala Caddesi üzerinden Eminönü istikametine yönlendirilecek.

20 gün sürecek ikindi ikinci etap çalışmalarında, Eminönü Karaköy istikameti Ragıp Gümüş Pala caddesine yönlendirilecek. Unkapanı kavşağından Atatürk köprüsü ve tersane caddesi üzerinden ulaşım sağlanacak. Çalışmalar boyunca tramvay seferleri etkilenmeyecek otobüs seferleri belirlenen geçici güzergahlara yönlendirilerek ulaşım sağlanacak. - İSTANBUL