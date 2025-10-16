GAİN Platformuna Görme Engellilere Erişimsizlik Nedeniyle Cezai İşlem

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görme engelliler için dijital platform ile web ve mobil uygulamalarını erişilebilir hale getirmediği gerekçesiyle GAİN platformuna "ayrımcılık" nedeniyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

TİHEK'in kararına göre, görme engelli bir vatandaş, abonesi olduğu GAİN platformunun görme engelliler için erişilebilir olmadığını, ekran okuyucu yazılımlarının içeriklerine ulaşamadığını ve bu nedenle platformdan bağımsız biçimde faydalanamadığını belirterek TİHEK'e başvurdu.

Başvuru kapsamında, GAİN Medya AŞ tarafından sunulan görüşte erişilebilirliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü, ekran okuyucu ve sesli komut sistemlerine uyum sağlanması için teknik düzenlemelerin devam ettiğini ileri sürüldü.

TİHEK, yapılan inceleme sonucunda, platformun halihazırda erişilebilir olmadığını, bununla birlikte platform tarafından gerekli düzenlemeler için somut bir takvim sunulmadığını tespit ederek, bu durumun "engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık" teşkil ettiğine karar vererek, GAİN Medya A.Ş. hakkında üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uyguladı.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in kararının gerekçesinde, dijital hizmetlerin herkes için erişilebilir olmasının Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ile 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun uyarınca bir zorunluluk olduğunu belirtildi.

Gerekçede, erişilebilirliğin sağlanmasında kamu kurumlarının yanı sıra özel teşebbüslerin de sorumluluğuna dikkat çekilerek, GAİN Medya A.Ş. tarafından bu yükümlülüğün ulusal ve uluslararası mevzuata uygun şekilde yerine getirilmediği, bu nedenle görme engelli kullanıcıların dezavantajlı duruma düştüğü vurgulandı.