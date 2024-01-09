GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'den Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Koçer, mesajında, gazetecilerin halkın doğru bilgilendirilmesini sağlayan, demokrasiye katkı sunan önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Gazetecilerin toplumu doğru bilgiyle buluşturduğunu aktaran Koçer, şunları kaydetti:

"Gazeteciler, demokrasimizin olmazsa olmaz yapı taşlarındandırlar. Gelişen teknolojiyle birlikte, haberleşme süreçlerinde yaşanan değişikliklere de şahitlik ediyoruz. Sosyal medya ve diğer dijital platformlar, bilgiye ulaşımı hızlandırıyor ancak aynı zamanda doğru bilgi ile yanıltıcı içerik arasındaki çizgiyi belirlemeyi de zorlaştırıyor. Bu noktada, gazetecilerin rolleri daha da öne çıkıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesileyle, basın emekçilerinin gününü içtenlikle kutlar, görevlerinde gösterdikleri özverili çalışmaların ve başarılarının devamını dileriz."