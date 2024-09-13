Gagauzça-Gagauzça Sözlük Tanıtıldı

Gagauz Türkçesi'nin açıklamalarıyla yer aldığı "Gagauzça–Gagauzça Sözlük" başkentte tanıtıldı.

Ankara'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatında (TÜRKSOY) düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Moldova Parlamentosu Milletvekili İvanna Köksal'ın başkanlığındaki bilim insanları heyetince hazırlanan ve Moldova Dostluk Derneği tarafından basımı gerçekleştirilen "Gagauzça-Gagauzça Sözlük" ile ilgili bilgiler verildi.

Gagauz Yeri'nin tanıtımının yapıldığı kısa film gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Genel Sekreter Sultan Raev'in selamlarını ileterek, TÜRKSOY'un 30 yılı aşkın süredir Türk dünyası kültür ve medeniyetini korumak ve yaymakla görevlendirilen ilk işbirliği teşkilatı olduğunu belirtti.

Yusuf, TÜRKSOY'un "çok özel şahsiyetleri" ağırlamaktan ve Gagauz Yeri'nin temsilcilerini TÜRKSOY çatısı altında toplanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyayı tanıma aracımız olan dilimizi baş tacı etmek zorundayız. Böyle düşündüğümüz için burada toplandık. Sözlük yazı heyetinin başındaki İvanna Hanım'a en içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum." dedi.

Moldova Parlamentosu Milletvekili Köksal da "Ana dil" şiirinin ilk dörtlüğü ile başladığı konuşmasında, kendisini hayatta bulunduğu yere getiren temel güdünün ana diline olan düşkünlüğü ve dünyayı ana dili vasıtasıyla tanıması olduğunu belirtti.

Gagauzça'nın UNESCO'nun ölmekte olan dünya dilleri listesine girdiğini kaydeden Köksal, "Okullarda derslerimizi daha dolu daha zengin materyallerle zenginleştirmeliyiz. Dilimizi çocuklarımıza sevdirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, çok sayıda isim, sözlüğün bilimsel anlamda önemini vurgulayan konuşmalar yaparken, Şahsenem ve Cem Gürdal'ın sahne aldığı mini konser ve plaket takdimi de gerçekleştirildi.

Sözlük

"Gagauzça-Gagauzça Sözlük" Gagauzça ile ilgili daha önce sözlük bağlamında bilimsel bir çalışma olmadığından dolayı anlam açıklama alanında yapılan ilk çalışma niteliği taşıyor.

Sözlük 10 bin kelimelik izahlı lügat niteliğinde.