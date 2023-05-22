Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçiminin 2. turu sonuçları mahkemece onaylandı

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde, başkanlık seçiminin 2. turu sonuçları Komrat Temyiz Mahkemesince onaylandı.

Komrat Temyiz Mahkemesi, Gagauz Özerk Yeri'nde 14 Mayıs'ta düzenlenen başkanlık seçiminin 2. turu sonuçlarını değerlendirmek için toplandı.

Toplantıda, başkanlık seçim sonuçlarının onaylanması yönünde karar alındı. Buna göre, bölgenin yeni Başkanı Yevgeniya Gutsul oldu.

Gutsul'un, Gagauz Özerk Yeri'nin meclisi "Halk Topluşu" üyeleri nezdinde 30 gün içinde yemin ederek başkanlık görevine başlaması bekleniyor.

"Moldova hükümetiyle diyalog kurmaya hazırım"

Mahkeme kararının ardından açıklamalarda bulunan Gutsul, çalışmaya ve ekibini kurmaya başlayacağını belirtti.

Gutsul, "Anlaşmazlıklara rağmen, Moldova hükümetiyle diyalog kurmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Gagauz Özerk Yeri'nin Valkaneş bölgesindeki Tüylü köyünde 1986'da doğan Yevgeniya Gutsul, başkanlık seçiminde Moldova Parlamentosunda yer alan Şor Partisi tarafından aday gösterilmişti.

Başkanlık seçimi

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan İrina Vlah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle 30 Nisan'da seçime gidilmişti. Seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle 14 Mayıs'ta seçimin ikinci turu düzenlenmişti.

Bölge Merkez Seçim Komisyonunun onayladığı sonuçlara göre, seçim yarışında Gutsul yüzde 52,34 oyla birinci, Grigoriy Uzun yüzde 47,66 oyla ikinci olmuştu.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, 5 Mayıs'ta Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonuna mektup göndererek seçimin ilk turunda usulsüzlük yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

İkinci tur sonrası ise bölgenin komisyon binasında, "seçimde usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle polis tarafından arama yapılmış, seçim belgeleri denetlenmek için alınmıştı.

Moldova Parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik sağlayan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Özerk Yeri'nin bu niteliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.