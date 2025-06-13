Gadir-i Hum Bayramı Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

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Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde dualar ve geleneksel 'hirisi' yemeği ile kutlandı. Vali Mustafa Masatlı, bayram boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Hatay'da kutlandı.

Samandağ ilçesinde bulunan ve Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamber'in buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ne gelen vatandaşlar, burada dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda uzun saatler pişirilmesi sonucu yapılan ve bayramın simgesi olan "hirisi" yemeği hazırlandı.

Bayram namazı sonrası, beyaz kaplar içerisine konan hirisi, tandır ateşinde pişen ekmekle beraber türbelere veya evlere gelen misafirlere ikram edildi.

Vali Mustafa Masatlı da Hazreti Hızır Türbesi'nde vatandaşların bayramını tebrik etti, bayram yemeği hirisi dağıttı.

Daha sonra gazetecilere konuşan Masatlı, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği günler olduğunu belirterek, tüm Hataylıların bayramını kutladı.

Medeniyetler şehri Hatay'da, pek çok kültürün ve inancın bir arada barış ve huzur içinde yaşadığını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Asırların afetinden etkilenen Samandağ'ımızda da afet sonrası asırların ihya, inşa ve imarı için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında çalışmalarımızı bir seferberlik ruhu içerisinde devam ettiriyoruz. Tabii ki bizler binalarımızı, altyapılarımızı yaparken diğer yandan da bu hoşgörü, barış, kardeşlik şehrinde inanışlarımızın özel günlerinde de bir araya geliyoruz ve onların bu iyi olma haline destek olmaya çalışıyoruz. Gadir-i Hum Bayramı'mızın başta ilimiz olmak üzere ülkemize ve tüm bu noktadaki inanışlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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