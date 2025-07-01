Gadi Eisenkot, Ulusal Birlik Partisi'nden Ayrıldı

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İsrail Meclisi milletvekili ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Ulusal Birlik Partisi'nden ayrıldığını ve Knesset üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bu gelişme, İsrail'de 'siyasi deprem' olarak yorumlandı.

İsrail Meclisi milletvekili ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın partisinden ayrıldığını ve Knesset üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Söz konusu adım, İsrail basınında "siyasi deprem" olarak nitelendirildi.

Ulusal Birlik Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Eisenkot'un kararını Gantz'a ilettiği ve parti listesinden kazandığı Knesset sandalyesinden feragat ettiği belirtildi.

Gantz da ayrı bir açıklamayla gelişmeyi doğrulayarak, "Aramızda derin ve uzun bir istişare süreci yaşandıktan sonra dostum Gadi Eisenkot bugün, Ulusal Birlik Partisinden ayrılma ve Knesset'ten istifa etme kararını bana bildirdi." ifadelerini kullandı.

Gantz, "Son haftalarda İsrail'e nasıl hizmet edilmesi gerektiği konusunda aramızda ciddi ideolojik farklılıklar ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine konuşan Eisenkot'a yakın kaynaklar ise Parti içinde yapılması planlanan ön seçimlerin gerçek bir rekabet imkanı tanımadığı ve hedeflerin gerçekleştirilmesine uygun ortam sunmadığı gerekçesiyle böyle bir karar alındığını belirtti.

Kaynaklar, 2015-2019 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Eisenkot'un siyaseti tamamen bırakmayı düşünmediğini, sadece Knesset'ten çekildiğini ve "kendi siyasi çerçevesini" oluşturmak için gelecek seçimlere hazırlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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